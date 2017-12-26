​Авиакомпания «Победа» заявила о незаконности новых правил перевозки багажа

Авиакомпания «Победа» написала обращение в Министерство транспорта России по поводу несоответствия новых федеральных правил перевозки багажа и ручной клади воздушному кодексу, сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что сам приказ нужно отменить, поскольку он противоречит Воздушному кодексу. В кодексе написано: правила провоза ручной клади устанавливаются на основании эксплуатационной документации воздушного судна. Это означает, что правила должны быть адаптированы под каждый тип судна - не могут быть одинаковые нормы для Boeing-777 и для "кукурузника», – заявил в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

«Мы написали в Минтранс: "Уважаемый Минтранс! Ваш приказ на основании какой эксплуатационной документации, какого воздушного судна разработан?» – сообщил Калмыков.