БКС завершает год в статусе абсолютного лидера ключевых рейтингов Мосбиржи

Московская биржа опубликовала списки лидеров по оборотам на фондовом, срочном и валютном рынках за ноябрь 2017 года. Согласно исследованиям, Компания БКС оказалась на вершинах ключевых рейтингов.

Анализ результатов, показанных в прошлом месяце БКС на срочном рынке (3,93 трлн рублей), говорит об усилении позиций компании на рынке фьючерсов и опционов. Компании удалось увеличить торговые обороты за месяц на 8,3%, что обеспечило БКС абсолютное лидерство в рейтинге. Также компания сохраняет абсолютное лидерство по объему открытых позиций.

По результатам ноябрьского рейтинга ведущих операторов фондового рынка в режиме основных торгов БКС удалось достичь рекордного месячного торгового оборота в 2017 году – 462 млрд рублей. Это на 45% выше, чем в октябре и превышает суммарный оборот, показанный тремя участниками рейтинга, занимающими в нем 2-4 места.

Также БКС занимает первую строку рейтинга лидеров торгов по объему клиентских операций на валютном рынке. В последний месяц осени оборот компании на рынке доллар-рубль составил 3,2 трлн рублей, что в 3,5 раза превышает показатель компании, занимающей вторую строку рейтинга, и на 11% выше собственного показателя БКС в октябре.

Результаты рейтинга прокомментировал Директор Сургутского филиала БКС Премьер Виталий Раужин «В ноябре активность клиентов на всех биржевых рынках значительно возросла. Широко востребованными в прошлом месяце стали инвестиционные идеи БКС. Кроме того к концу года растет число желающих открыть Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), чтобы получить право на налоговый вычет до 52 тысяч рублей уже в 2018 году. Стабильным лидерством в рейтингах биржи в этом году мы установили высокую планку не только для конкурентов, но и для самих себя и, надеюсь, что вместе с нашими клиентами мы достигнем еще больших успехов в 2018 году».

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