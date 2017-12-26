​Правительство запертит российскому бизнесу пользоваться льготами для иностранных инвесторов

В Госдуму внесли законопроект, который запретит российским компаниям неправомерно пользоваться льготами для иностранных инвесторов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение кабмина.

Цель законопроекта – «создание действенного механизма пресечения получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов».

Для капиталовложений иностранных инвесторов в России предусмотрены дополнительные льготы. Однако «нередки случаи злоупотребления правами иностранных инвесторов со стороны российских юридических лиц и граждан в отношении инвестиционных проектов, фактически реализуемых этими лицами с использованием зарегистрированных за рубежом компаний», отмечают в правительстве.