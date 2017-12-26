​Путин: «надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в соцсетях»

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо проследить за поведением «некоторых компаний» в соцсетях во время выборов главы государства, сообщают «Ведомости».

«Это пока мысли вслух, нам ни в коем случае нельзя ограничивать свободу граждан в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в соцсетях, насколько они широко вовлечены и как будут вести себя во время президентской избирательной кампании», — сказал он во время встречи с руководством Федерального собрания в понедельник.

Однако он отметил, что не нужны скоропалительные решения. «Это не сейчас, не перед выборами, надо делать. Надо все проанализировать», — отметил президент.

Напомним, что ранее социальная сеть Facebook сделала заявлением о том, что было выявлено около 500 тысяч фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США.