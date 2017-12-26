​FIFA высказала свое мнение о решении Мутко приостановить работу в РФС

В пресс-служба FIFA заявили, что решение о приостановке деятельности вице-премьера Виталия Мутко на посту президента Российского футбольного союза (РФС) не повлияет на проведение ЧМ-2018, сообщают «Р-спорт».

«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. FIFA, правительство РФ, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к чемпионату мира по футболу по плану», – заверили в пресс-службе FIFA.

Напомним, что Мутко приостановил свою деятельность в качестве президента РФС на шесть месяцев, временно исполняющим обязанности станет гендиректор союза Александр Алаев.