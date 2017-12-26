СМИ: Россия запустила в сосетях кампанию по дискредитации новой власти Украины

Согласно данным газеты «Washington Post», Россия после событий на Майдане в 2014 году запустила в соцсетях кампанию по дискредитации новой власти Украины, сообщает «ЭХО Москвы».

Издание, ссылаясь на секретный доклад Главного разведывательного управления, заявляет, что с этой целью было создано множество фейковых аккаунтов в Facebook и Вконтакте. Таким образом, на новых страницах должно быть представлено мнение простых людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции на центральной площади Киева.