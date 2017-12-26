​«Город с деньгами, комарами и плохой архитектурой». Блогер Варламов охарактеризовал Сургут

Блогер Илья Варламов обновил личный рейтинг российских городов. По его словам, последний раз рейтинг был обновлен в сентябре 2016 года, однако с тех пор он объехал два десятка городов.

Лидирующую позицию в рейтинге занял – Севастополь. «Невероятно красивый город. Еще бы порядок там навести, и был бы лучшим городом в России. Невозможно не влюбиться в Севастополь», – пишет Варламов в своем блоге. Также в пятерку лучших по его мнению городов попали : Псков, Геленджик, Якутск и Воронеж.

Отметим, что Сургут открывает категорию «города, где я не хотел бы жить» и 36 позиция. По его мнению, Сургут – это «город с деньгами, комарами и плохой архитектурой».