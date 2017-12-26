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​«Город с деньгами, комарами и плохой архитектурой». Блогер Варламов охарактеризовал Сургут

Блогер Илья Варламов обновил личный рейтинг российских городов. По его словам, последний раз рейтинг был обновлен в сентябре 2016 года, однако с тех пор он объехал два десятка городов.

Лидирующую позицию в рейтинге занял – Севастополь. «Невероятно красивый город. Еще бы порядок там навести, и был бы лучшим городом в России. Невозможно не влюбиться в Севастополь», – пишет Варламов в своем блоге. Также в пятерку лучших по его мнению городов попали : Псков, Геленджик, Якутск и Воронеж.

Отметим, что Сургут открывает категорию «города, где я не хотел бы жить» и 36 позиция. По его мнению, Сургут – это «город с деньгами, комарами и плохой архитектурой».


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Сегодня в 09:38, просмотров: 267, комментариев: 11


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 10:39
Плохая архитектура и комары есть, а вот денег давно нет.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 12:10
Якутск - лучший город земли?!!!!..... Оборжаться.
Комаров там больше чем в Сургуте, климат еще хуже и тяжелее чем в Сургуте, криминалу еще больше! Архитектура там --полный ***абздец. Многоэтажки на свах.... Деться там особо некуда в свободное время. странные выводы у Варламова...
йося Мудрец
не нравится
Сегодня в 12:26
ну почему же странные,видимо забашляли и возможно даже натурой (в смысле "стекляшками")
йося
не нравится
Сегодня в 12:27
да и вообще это чудо волосатое оно хто!?
Моби
не нравится
Сегодня в 12:33
Как и следовало ожидать, жители сургута с негодованием восприняли информацию. Конечно, как Варламов может хаять сургуцкую архитектуру, у нас же ситимол, бизнесцентр, и бигбен есть!
Dochimacho
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Сегодня в 12:50
Граджанин Варламов образование имеет к эспертизе городской среды относящееся?
Ю.Н. Dochimacho
не нравится
Сегодня в 12:55
А зачем образование? Вот парень поездил по стране и сделал список: вот тут я бы жил, а тут - нет. Странно, что в Сургуте ему жить не хочется, да?
Моби Dochimacho
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Сегодня в 13:21
Да, архитектурное.
Моби Dochimacho
не нравится
Сегодня в 13:22
Или вы можете назвать потуги наших деревенских властей - "созданием городской среды"?
prostak
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Сегодня в 13:28
Во-первых, Это мнение всего лишь Варламова. Вы не замечали, что практически после каждой его урбанистической публикации он получает гневные отзывы горожан. Он во многом прав. Но люди не согласны с его категоричностью. Это значит, что они видят в своих городах не только черное и дорожат тем, что их окружает. Они не дураки, просто принимают и то, что еще предстоит исправить.
Во-вторых, если уж и ориентироваться на его рейтинг, то у него этих городов там аж 55.
Короче - это просто мнение. Нужно взять на вооружение ту критику, с которой мы согласны, и работать с ней.
Моби prostak
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Сегодня в 13:31
"после каждой его урбанистической публикации он получает гневные отзывы горожан." - люди с усердием защищают своё право жить в таких условиях, не думая что нужно стремиться к лучшему

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