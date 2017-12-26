​Наталья Комарова: «Это подарок Сургуту к Новому году от всех югорчан» // ФОТО

25 декабря можно считать памятной датой для спортсменов и болельщиков города и округа. Строительство 50-тиметрового Олимпийского бассейна на Университетской в Сургуте окончено, он введен в эксплуатацию, и сегодня состоялась общественная приемка, на которой побывали губернатор Югры Наталья Комарова и глава города Вадим Шувалов. «Хочу от всех югорчан передать этот объект, новогодний подарок, Сургуту, потому что большая часть финансирования, 605 миллионов, – это деньги округа, деньги всех его жителей», - отметила губернатор. Общая стоимость данного проекта 700 миллионов рублей.

Спортивный комплекс в данный момент функционирует. В нем уже проходят занятия на воде и суше – в тренажерном зале. Во время экскурсии по спортивному комплексу Наталья Комарова пожелала тренерам, работникам и спортсменам удачи и успехов.

Олимпийский бассейн соответствует всем нормам качества, а также приняты меры по созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы подъемники, спуск в воду, и даже специальный балкон, чтобы инвалиды могли комфортно наблюдать за соревнованиями. Члены общественной приемной комиссии не оставили данный факт без внимания. «Я не чувствую дискомфорта с того момента, как выхожу из машины, так как созданы все условия для людей на коляске. Везде сделаны ровные поверхности, подъемники и удобные заезды. Даже дверные проходы весьма широкие», - отметил Замир Шкахов, паралимпиец, чемпион России по легкой атлетике.

Кстати, приятным бонусом стало открытие первой теплой остановки в Сургуте перед спортивным комплексом — вышедшие из воды, не будут мерзнуть в ожидании общественного транспорта.

Однако губернатор настороженно относится к данному решению сургутской власти и отмечает, что в городе существуют более стратегически актуальные дорожные проблемы, например разгрузка транспортной сети, расстановка светофоров. Также губернатор выразила надежду на успешную реализацию данного проекта «с первого раза», и дала напутствие сургутсткому истеблишменту: «Смотрите не промахнитесь».

Напомним, строительство 50-метрового бассейна в нашем городе началось в августе 2013 года. Первое открытие планировалось в декабре 2015 года, а после постоянно переносилось. И вроде уже в сентябре 2017 все должно было закончиться, но выяснилось, что подрядчик — компания «СОК» — попала в процедуру банкротства, и ситуация снова начала затягиваться. Видимо, благодаря усилиям местной власти приемка все-таки состоялась до перехода очередного психологического барьера – Нового года.