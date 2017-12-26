ЦИК отказал группе Навального в регистрации в связи с его судимостью

Накануне Центризбирком принял решение об отказе Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России, сообщают «Ведомости».

Навальный лично присутствовал при рассмотрении вопроса о его регистрации. Центризбиркомом было решено отказать группе Навального в регистрации в связи с отсутствием у самого оппозиционера пассивного избирательного права из-за судимости. 12 членов ЦИК проголосовали за проект решения.

При этом председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что у комиссии не было претензий к другим документам Навального.

«Недопуск меня на выборы исключит миллион людей из участия в выборах», – заявил Навальный.

Отметим, что Навальный сразу же после заседания ЦИК опубликовал заранее записанное видеообращение, в котором заявил, что Владимир Путин видит в его участии в выборах угрозу и поэтому дал ЦИК указание отказать ему в регистрации. «Думаю, что их дополнительно перепугала процедура выдвижения, которая прошла в 20 городах, в ней участвовали почти 16 000 человек. Нам с вами никто не может сказать, что мы представляем какую-то маленькую группу избирателей. Покажите мне другого кандидата, который способен проделать такое выдвижение. А Путин сегодня заявил, что на собственное выдвижение не приедет. Зачем ему стараться, если главного конкурента уже отстранили», - заявил Навальный.