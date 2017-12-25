​Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле допустил победу России на ЧМ-2018

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле заявил, что сборная России сможет побороться за выигрыш домашнего ЧМ-2018, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Russia Today.

«Думаю, это по силам многим командам, в том числе и России, – сказал Пеле. – Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать - сплошные сюрпризы».

Напомним, что матчи Чемпионата Мира по футболу пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.