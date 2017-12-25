​Глава Минфина посоветовал россиянам не иметь дела с криптовалютами

Глава Минфина Антон Силуанов в эфире «России 24» посоветовал рядовым гражданам не иметь дела с криптовалютами, сообщают «Ведомости».

«Лучше не связываться», – заявил Силуанов.

«С криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть простые граждане, которые видят, что тот же самый биткойн в последнее время слишком быстро рос, и есть сразу желание заработать на быстро растущем курсе биткойна», – указал он.

Министр отметил, что криптовалюты крайне волатильны, а инвестиции в них носят высокорискованный характер.

Отметим, что ранее об опасности приобретения криптовалют уже заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин.