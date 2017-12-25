​По ДТП с автобусом в Москве возбуждено уголовное дело. Водитель дал свой комментарий

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, который сбил людей в подземном пешеходном переходе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета (СК).

Дело возбуждено по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», – сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что диреткор Одинцовского филиала «Мострансавто» Николай Катырин заявил журналистам, что автобус был совсем новый - 2017 года выпуска. «Будет проведена экспертиза, проверка на технические неисправности», – сказал он, отметив, что не готов выдвигать никаких версий случившегося до завершения следственных действий.