​Минфин планирует разместить еврооблигации в 2018 году независимо от санкций со стороны США

Министерство финансов намерено разместить еврооблигации весной-осенью 2018 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр финансов Антон Силуанов, сообщают «Ведомости».

Он подчеркнул, что еврооблигации будут размешены в независимости от санкций со стороны США. «Мы не планируем подстраиваться под введение санкций. Мы будем выпускать еврооблигации в плановом порядке, исходя из более благоприятной конъюнктуры рынка», – сказал Силуанов.

«У нас нет каких-либо планов выпускать облигации в январе, бежать, торопиться с таким выпуском. Допускать какую-то нервозность на этом рынке абсолютно неправильно, – подчеркнул министр. – Мы обычно выпускаем наши бумаги весной того года, в котором предусмотрен такой выпуск, весной-осенью. Все зависит от конъюнктуры спроса на наши бумаги».

Напомним, что в феврале 2018 года власти США должны будут представить конгрессу список российских лиц и структур для расширения антироссийских санкций.