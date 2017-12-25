​Центробанк будет продолжать оздоровление банковской системы еще два года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что оздоровление банковского сектора продолжится на потрясении ещё двух-трех лет, сообщают «Ведомости», со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Мы обычно не делаем прогнозы по поводу отзывов лицензий и санаций, потому что все зависит от того, как банки будут себя вести, насколько они будут готовы исправлять те проблемы, которые у них есть. Какое-то время политика оздоровления будет продолжаться, летом мы делали оценку: наверное, два-три года (скорее, два, чем три) мы еще будем вынуждены чуть чаще отзывать лицензии, чем это должно быть. После этого мы хотели бы перейти к ситуации, когда случаи отзыва и санации будут единичными, исключительными», - сказала Набиуллина.