Собчак подала в ЦИК документы необходимые для ее регистрации в качестве кандидата в президенты

Ксения Собачка подала в Центризбирком все необходимые документы для ее регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года, сообщает «Meduza».

Напомним, что ранее Собчак была выдвинута кандидатом в президенты на съезде партии «Гражданская инициатива». В тот же день она представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага».

«Наша задача — собрать не 100 тысяч, а минимум 130 или 140 тысяч подписей для того, чтобы ни в какой ситуации ЦИК не мог сказать, что эти подписи ненастоящие, что где-то кто-то не там расписался, и что где-то не там поставлена галочка. Мы сделаем все, чтобы это были максимально открытые материалы, и чтобы к нам невозможно было придраться», — цитирует Ксению Собчак Интерфакс.