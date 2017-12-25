​В Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. Пять человек погибло // ВИДЕО

В Москве у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте автобус въехал в подземный пешеходный переход, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Москва».

«В районе д. 3 на Славянском бульваре автобус съехал в подземный переход. По предварительным данным, погибли четыре человека», - рассказали агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали водителя автобуса. "Водитель задержан, его состояние позволяет провести его допрос",- заявил источник.

Правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, произошедшего. Оновной является техническая неисправность транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

Видео с YouTube канала MK-TV МК-ТВ