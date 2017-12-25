​Россельхознадзор снимает запрет на поставки чая с Шри-Ланки

По итогам переговоров Россельхознадзора с делегацией из Шри-Ланки было принято решение с 30 декабря 2017 года снять запрет на поставки в Россию растительной продукции с Шри-Ланки, сообщает «Интерфакс».

Однако Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Напомним, что с 18 декабря Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства со Шри-Ланки в связи с тем, что при проверке более 18 тонн чая, поставленного из этой страны, в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект - капровый жук, который отсутствует на территории ЕАЭС.