Россиянам спишут долги по налогам на сумму в 150 млрд рублей

Налоговые органы спишут безнадежные долги россиян по налогам и страховым взносам на сумму более 150 млрд рублей, сообщают «РБК» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Маркова.

Отвечая на вопросы РБК он заявил, что только треть из названнной суммы — долги, которые уже нельзя взыскать, остальное в принципе взыскать можно, но власти простят и это.

Таким образом, будут списаны зафиксированные на 1 января 2015 года недоимки физических лиц по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства (имущественные налоги). Помимо этого безнадежными будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на аналогичную дату (1 января 2015 года) по налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС.

Также будут списаны недоимки индивидуальных предпринимателей по страховым взносам, а также задолженность по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.