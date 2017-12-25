​Счетная палата выявила в ликвидированном «Роскосмосе» нарушения на 600 млрд рублей

Счетная палата выявила и устранила в ликвидированном Федеральном космическом агентстве «Роскосмос» нарушения на 600 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу ведомства Татьяну Голикову.

«Проверяя бюджет 2016 г., был выявлен достаточно большой объем нарушений в ликвидированном "Роскосмосе" – не в корпорации, а именно в ликвидированном ведомстве, когда не были на учете научно-исследовательские разработки, капитальные вложения и так далее, – сказала Голикова. – И вот этот существенный объем, порядка 600 млрд руб. – это были нарушения в бюджетном и бухгалтерском учете».

Отметим, что за 2016 год аудиторы выявили нарушения с бюджетными средствами на 965,8 млрд руб., что на 11,6 процента выше уровня 2015 года.