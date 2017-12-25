​«Яндекс.Такси» выкупили службу доставки еды Foodfox

Яндекс.Такси» выкупили службу доставки еды из ресторанов Foodfox, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение в компании.

Стоимость сделки не раскрывается, но один из источников заявил, что «Яндекс.Такси» выплатил около 500 млн рублей.

«Скорость - главное в доставке еды. Foodfox с самого начала уделял внимание эффективной логистике и качеству ресторанов, которые подключаются к сервису. Благодаря этому всего за полтора года команда добилась впечатляющих результатов, и сервис стал заметным игроком в своей сфере. Логистическая платформа и технологии "Яндекс.Такси", а также наш опыт в маркетинге и привлечении пользователей поможет развитию Foodfox», – заявил генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян через пресс-службу.