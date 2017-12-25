​Миронов озвучил задачу «Справедливой России» после выборов президента

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партия намерена ограничить влияние «Единой России» и поучаствовать в формировании будущего правительства, сообщают «Ведомости».
«Мы не отказываемся от своих ключевых требований, и уверен, что мы окажем влияние на кадровый состав нового, будущего кабинета министров», – сказал Миронов (цитаты по «Интерфаксу»).
«Задача "Справедливой России" – ограничить влияние партии "Единая Россия" на формирование повестки нового президентского срока Владимира Путина», – подчеркнул Миронов.