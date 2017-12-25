Большинство россиян назвали уходящий год «средним»

Большинство россиян (63 процента) назвали 2017 год «средним», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Левада-Центра».

При этом многие отметили, что нынешний год оказался лучше, чем предыдущий: каждый второй назвал 2017 г. в целом «удачным» (53 процента против 37 процентов в 2016 году). Также отмечается снижение доли тех, кто говорит, что год был «плохой» и «очень плохой» - с 28 процентов до 17 процентов год к году. 28 процентов отметили текущий год как «неудачный».

Отметим, что 55 процентов считают, что наступающий год будет лучше уходящего, еще 22 процента – что не хуже, а 14 процентов не ждут изменений.