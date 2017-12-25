​«Яндекс» с февраля начнет фильтровать раздражающую рекламу

В начале февраля «Яндекс» начнет фильтровать раздражающую пользователей рекламу в своем браузере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

«В начале сентября "Яндекс" инициировал в IAB Russia работу по формированию списка рекомендуемых для использования в интернете форматов рекламы. За это время ассоциацией были изучены форматы рекламы в интернете и подготовлены рекомендации владельцам сайтов и сервисам, способным фильтровать рекламу, - ограничить распространение рекламы, вызывающей у аудитории наибольшее раздражение», – сообщил «Интерфаксу» руководитель отдела продуктового управления «Яндекс.Браузера» Дмитрий Тимко.

Напомним, что ранее компания «Google» также сообщила, что планирует в начале следующего года запустить функцию блокировки некачественной рекламы в браузере Chrome.