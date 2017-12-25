Греф предостерег страны Запада против ужесточения антироссийских санкций

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае введения новых американских санкций в следующем году «холодная война покажется детской забавой», сообщает «РБК» со ссылкой на интервью в газете Financial Times.

Греф назвал «иррациональной» идею исключить российские государственные банки из системы SWIFT.

Отмечается, что идея подобных санкций уже неоднократно обсуждалась, указывает издание. Соответствующий призыв содержался в резолюции Европарламента. Однако ранее подобная инициатива рассматривалась, как радикальный вариант, а сейчас в начале февраля идею ужесточения санкций в отношении предприятий с участием государства и людей из окружения президента России Владимира Путина планирует обсудить конгресс после соответствующей оценки Министерства финансов США.

Напомним, что ранее в середине мая Греф в интервью телеканалу CNBC скептически отозвался по поводу возможного смягчения антироссийских санкций. «Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. Это в какой-то мере тупик», — пояснил он. При этом отметил, что рассчитывает на успех структурных реформ, которые могут быть проведены после президентских выборов: «Представьте, что экономический рост составит 4% вместо 2%».

6 октября в SWIFT заявили, что не намерены отключать Россию от своих услуг.

Справка:

Международная межбанковская система SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира.