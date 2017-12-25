Более 70 школьников из Югры пригласили на Кремлевскую елку

Более 70 югорских школьников отправятся в Москву на Кремлёвскую ёлку, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Среди приглашенных: отличники, победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов, а также дети из социально незащищенных семей. Во время поездки их будут сопровождать педагоги, врачи и сотрудники полиции. Для учеников разработали специальную экипировку: шарф и шапку с символикой Югры. Отметим, что в этом году детей ждет не только театрализованное представление, но и встреча с известными спортсменами.