​Путин может посетить новогоднюю елку в Кремле

Два источника, близких к администрации президента, рассказали, что Владимир Путин может посетить детский новогодний праздник в кремле 26 декабря, сообщает «РБК».

Напомним, что в этот день в Кремле пройдет общероссийская новогодняя елка — традиционный праздник, куда по приглашению главы государства ежегодно съезжаются дети со всей страны.

«Посещение елки (президентом) никогда нельзя исключать», — заявил РБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о приезде главы государства на праздник.

Отметим, что более 70 школьников из Югры были приглашены на Кремлевскую елку.