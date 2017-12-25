​27 декабря начнет действовать система контроля отпечатков пальцев на границе Украины

27 декабря на границе Украины с Россией начнет действовать система контроля отпечатков пальцев и других биометрических данных. Об этом в своем фейсбуке написал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, сообщает «Meduza».

Изначально система начнет свою работу «в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами». А с 1 января 2018 года будет введен полный контроль на всех пропускных пунктах – россияне должны будут сдавать отпечатки пальцев «и весь комплект биометрических данных», пересекая границу.

При этом стоит отметить, что согласно данным главы МВД Украины, системы контроля биометрических данных подключены к базам Интерпола и Евросоюза.