​Навальный подал в ЦИК документы необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что он подал в Центризбирком документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщает «Meduza».

Навальный заявил, что в случае если его не зарегистрируют кандидатом, то он призовет своих сторонников к бойкоту выборов.

Напомним, что Навальный баллотируется в президенты как самовыдвиженец. А накануне в 20 городах России состоялись собрания избирателей, которые поддержали его выдвижение.