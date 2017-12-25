​«Справедливая Россия» не станет выдвигать своего кандидата, а поддержит Путина

Парламентская партия «Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержит кандидатуру Владимира Путина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в партии.

«Партия «Справедливая Россия» на своем съезде 25 декабря поддержит Владимира Путина как кандидата в президенты», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что съезд поручит пяти партийцам войти в инициативную группу, которая 26 декабря будет официально выдвигать Путина кандидатом в президенты. Как парламентская партия «Справедливая Россия» имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты без сбора подписей.