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​Корейский лайнер, летевший из Вашингтона в Сеул, экстренно сел в Хабаровске из-за проблем с сердцем у пассажира. Его не спасли

Самолет Korean Air, летевший из Вашингтона в Сеул, экстренно сел в Хабаровске из-за проблем с сердцем у пассажира. Но оказать ей (это была американка) помощь местные медики просто не успели – они констатировали, что смерть наступила еще до приземления. Тело погрузили в самолет, он в ближайшее время вылетит по маршруту, пишет «Интерфакс».


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24 декабря в 19:34, просмотров: 182, комментариев: 1


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Комментарии:
денис евсеев
не нравится
24 декабря в 22:06
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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