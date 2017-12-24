​Корейский лайнер, летевший из Вашингтона в Сеул, экстренно сел в Хабаровске из-за проблем с сердцем у пассажира. Его не спасли

Самолет Korean Air, летевший из Вашингтона в Сеул, экстренно сел в Хабаровске из-за проблем с сердцем у пассажира. Но оказать ей (это была американка) помощь местные медики просто не успели – они констатировали, что смерть наступила еще до приземления. Тело погрузили в самолет, он в ближайшее время вылетит по маршруту, пишет «Интерфакс».