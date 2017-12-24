​В штабе Собчак в Тюмени предложили поставить памятник высоким налогам на добычу полезных ископаемых

В Тюмени прошло первое заседание официального штаба Ксении Собчак, пишет «РБК Тюмень». Сама претендент в кандидаты приехать не смогла, но ее сторонников заверили, что она прибудет в столицу области в январе. В ходе разговора глава штаба Антон Михальчук посетовал на то, что слишком много денег уходит из Тюмени в федеральный центр: «Тюмень — лучший город Земли. Но он мог быть намного лучше, если бы деньги из регионального бюджета не утекали в Москву. Я вообще предлагаю в столице сделать памятник высоким налогам на добычу полезных ископаемых. Например, в виде насоса. Или организовать благотворительный фонд, который будет называться «Недра Сибири». И каждый москвич мог бы взять там деньги на покупку путевки, дорогостоящей недвижимости».

Он также рассказал, что сторонники Ксении Собчак в области насчитывают 1100 человек, правда в победу своего кандидата они почему-то не верят.