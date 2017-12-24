Антимонопольная служба России изучит информацию из социальных сетей о том, что такси-агрегаторы начали дружно завышать цены на поездки в предновогоднее время, пишет Интерфакс. "А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю", – заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.
ФАС заинтересовалась информацией о том, что такси-агрегаторы завышают цены перед Новым годом
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24 декабря в 17:34, просмотров: 201, комментариев: 1