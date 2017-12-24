​Instagram несет потери. От сервиса отказываются чеченские депутаты

Депутаты республиканского парламента Чечни отказываются от инстаграма – вслед за своим председателем Магомедом Даудовым, который удалил свой аккаунт с сервиса после блокировки профиля Рамзана Кадырова. Тот, правда, не расстроился и в очередной раз подчеркнул, что любые санкции против него со стороны запада лишь подчеркивают его патриотизм.

Об извинениях со стороны Марка Цукерберга пока ничего не известно.