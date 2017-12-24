​Россию не только лишают медалей, но и дают их. Тяжелоатлетка Оксана Сливенко получила золото за Олимпиаду-2008

Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко получит золото пекинской Олимпиады 2008 года. Предыдущая обладательница главной награды – китаянка Лю Чуньхунь – была уличена в допинге, так что первое место закономерно уходит россиянке. «Позитива это добавило не много, я особо не праздновала медаль, потому что есть переживания за наших спортсменов. Хотелось бы, чтобы ситуация с допингом, уже устаканилась, и мы начали нормально все планировать дальше - без скандалов и проблем», – комментирует это события Оксана.