Самолет-амфибия AG600 из Китая, являющийся самым большим подобным воздушным судном в мире, совершил первый часовой полет. Как пишет newsru.com? 40-метровый самолет способен за 20 секунд собирать 12 тонн воды и летать на 4,5 тысячи километров. Его задача – тушение лесных пожаров, спасательные операции на море и мониторинг океана.
Самый большой самолет-амфибия, сделанный в Китае, совершил первый длительный полет
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24 декабря в 14:14, просмотров: 251, комментариев: 0
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