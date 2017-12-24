​Стюардессу UTair, выпавшую из самолета, выписали из больницы

Стюардесса авиакомпании UTair, которая в субботу выпала из самолета в Москве, получила всю необходимую помощь и уже выписана из больницы, пишет newsru.com. Напомним, это случилось накануне во время подготовки рейса из российской столицы в Ханты-Мансийск. Стюардесса поскользнулась во время закрытия двери самолета и упала на летное поле, ее тут же госпитализировали. В авиакомпании изучают все подробности происшествия, но так или иначе обещают оказать всю помощь своей работнице.