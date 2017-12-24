​Президент считает, что к России «не нужно относиться как к любимой бабушке»

Во время выступления на съезде «Единой России» Владимир Путин сказал, что, несмотря на тысячелетнюю историю нашей страны, «к ней не нужно относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед!»

Для этого нужно существенно улучшать здравоохранение, образование, инфраструктуру, придать экономике инновационность, «развивать цифровизацию, биотехнологии».

Напомним, что накануне президент выступил на съезде «Единой России» на ВДНХ, пишут "Ведомости". Партийцы выразили Владимиру Путину всецелую поддержку на выборах (несмотря на то, что он будет идти туда самовыдвиженцем).