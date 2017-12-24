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​Инициативные группы по всей стране начали попытки выдвинуть Навального на президентские выборы

Сторонники оппозиционера Алексея Навального приступили к попыткам зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России. Первая группа собралась во Владивостоке, их было около 600 человек. Сегодня также пройдут собрания в других городах, в том числе и в российской столице. Все их обращения будут рассмотрены Центризбиркомом в общем порядке.


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24 декабря в 11:41, просмотров: 519, комментариев: 20


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Комментарии:
tanatos49
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24 декабря в 15:08
Перепись идиотов успешно стартовала.
Roks tanatos49
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24 декабря в 16:32
В Армии есть ротация, в полиции есть ротация........ А в президентах где ротация ?
Моби tanatos49
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24 декабря в 16:42
Сиа, что за заголовок - начали попытки выдвинуть. Не попытки, а реальные выдвижения, реальные собрания
tanatos49 Моби
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24 декабря в 16:54
Как ни странно, но заголовок тут как раз верен.
Навальному, по закону, запрещено выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Так что тут имеют место быть бесполезные попытки, заранее обречённые на провал. Надо же жулику и вору оправдываться перед теми, кто ему деньги переводит
tanatos49 Roks
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24 декабря в 16:59
Так найдите кандидата, который против Путина не будет выглядеть как задохлик-блогер против профессионального боксёра. Или вам нужна сменяемость ради сменяемости?
Roks tanatos49
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24 декабря в 17:00
в КОНСТИТУЦИИ на- писано два срока по четыре года.....максимум.... кто жулик и вор?
tanatos49 Roks
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24 декабря в 17:05
Вы.

Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на ШЕСТЬ лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков ПОДРЯД.
Швондер
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24 декабря в 17:05
Выдвинули. Тарантасина напрягай булки в борьбе
tanatos49 Швондер
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24 декабря в 17:07
Выдвинули. Тараканы в вашей голове.
Швондер
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24 декабря в 17:11
Методичку подгрузи новую убогий
Roks tanatos49
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24 декабря в 17:12
на четыре года!!!!!! передай своим жуликам, руки прочь от Конституции
Читатель Roks
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24 декабря в 19:15
Кому и что он может передать?
Самый старший кого он видит это десятник, который следит чтобы такие как он не филонили и отрабатывали свою копеечку. Ему даже до пригожина не достучаться, слишком высоко он от рядовых тролликов на зарплате.
Читатель
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24 декабря в 19:17
Как у пригожинских подгорает-то в теме про Навального.
Первый отметился в комментариях. Интересно им за первый коммент в теме премиальные дают, или ограничиваются устной благодарностью?
Швондер
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24 декабря в 19:25
Устной. Или задним числом
tanatos49 Читатель
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24 декабря в 20:07
О, сразу видно специалиста по десятникам и копеечке. И какой у вас график? Сколько премиальных дают?
PS
Что за идиоты. Неужели и правда думают, что они такие важные птицы, что из ФСБ/Кремля приходят люди и пишут посты на форумах и соц. сетях дабы поколебать их веру? Или это такая психологическая реакция? Хз.
Читатель. Швондер
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24 декабря в 20:07
"Задним" числом, это оригинально. Новое слово в мотивации персонала.
Хотя,если поразмыслить, это "заднее" премирование пригоженцев о многом говорит, при прочтении комментариев тарантасика.
tanatos49 Roks
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24 декабря в 20:09
Вы ещё глаза зажмурьте, и начните повторять "Это неправда! Это неправда!"
tanatos49
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24 декабря в 20:11
Как забавно у Читателя, Швондера мысли повёрнуты... Интересно, они уже встречаются, или давно женаты друг на друге?
Читатель
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24 декабря в 20:45
Цитата:
"что из ФСБ/Кремля приходят люди и пишут посты на форумах"
У тарантасика мания величия.
Он действительно уверен, что пригожинский десятник выполняет приказы из (прям страшно) кремля или (еще страшнее) фсб. И копеечку, как верит наш тарантасик он получает непосредственно из рук великого и ужасного....... жителя кремля.
Бедный, бедный тарантасик. Какое ужасное разочарование ждет его, когда он узнает, что работает платным тролликом за копеечку от повара. Всего лишь повара. Какое разочарование для истинного патриётика.
А так хотелось тарантасику почувствовать себя причастным к "великим" делам. За это он был готов получать даже благодарность "задним" числом, а оказалось что все было напрасно.
Жаль. Жаль таких как тарантас.Предатели никогда не были в почете.
денис евсеев
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24 декабря в 22:08
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ==--- http://u.yool.so/kachokdoma

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