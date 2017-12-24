Сторонники оппозиционера Алексея Навального приступили к попыткам зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России. Первая группа собралась во Владивостоке, их было около 600 человек. Сегодня также пройдут собрания в других городах, в том числе и в российской столице. Все их обращения будут рассмотрены Центризбиркомом в общем порядке.
Инициативные группы по всей стране начали попытки выдвинуть Навального на президентские выборы
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24 декабря в 11:41, просмотров: 519, комментариев: 20