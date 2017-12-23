Кадыров отказался восстанавливать доступ к аккаунтам в Instagram и Fаcebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в блокировке его аккаунтов в Instagram и Fаcebook виновны США, сообщают «Ведомости».

«В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что не будет восстанавливать доступ к страницам. «От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Fаcebook более 4 млн», - заявил политик.

Кроме того глава Чечни рассказал, что на данный момент в республике тестируют новую социальную сеть Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским». Она начнет функционировать после Нового года.

Напомним, что страницы Кадырова стали недоступны в этих социальных сетях в ночь на субботу. При попытке зайти появляется сообщение, что ссылка неверна или страницы удалены.