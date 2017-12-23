​Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Собчак кандидатом в президенты

23 ноября съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинул телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты, сообщают «Ведомости».

Выступая на съезде она заявила, что идет в политику ради «правды и свободы». «Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую мы потеряли. Правда и свобода – вот две вещи, ради которых я иду в политику», – сказала она. При этом призналась, что последние несколько месяцев думала перед окончательным принятием решения об участии в выборах президента: «Я больше не хотела просто наблюдать, я поняла, что нужно участвовать, участвовать не только и не столько в президентской гонке, а в политической жизни нашей страны».

Напомним, что ранее политсовет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет экс-министр экономики Андрей Нечаев, единогласно поддержал выдвижение Собчак