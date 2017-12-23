​Аккаунт Кадырова в Instagram подвергся кибератаке.В этом обвиняют госдеп США

Аккаунт главы Чечни Чечни Рамзана Кадырова в Instagram подвергся кибератаке, сообщает «РБК» со ссылкой на министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умароа.

«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», — сказал Умаров. Он уверяет, что атаку совершили «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках», это было сделано «по указке госдепа США».

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — добавил министр.

Напомним, что аккаунты Кадырова в Instagram и Fаcebook оказались временно недоступны. При попытке зайти на страницы появлялось сообщение о том, что ссылка недействительна или аккаунт удален.