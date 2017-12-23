Югорчанам рассказали правила кулинарной обработки рыбы

В Югре одно из ведущих место занимают болезни в инфекционной патологии, сразу же после гриппа и ОРВИ. Так за десять месяцев 2017 года в регионе было зарегистрировано 20 видов паразитарных болезней. Всего выявлено 8118 случаев заболеваний паразитарной этиологии.

В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре отметили, что в нашем регионе

Югорчан призывают соблюдать правила обработки рыбы регистрируется две нозологические формы биогельминтозов, передающихся через рыбу - описторхоз и дифиллоботриоз. Паразиты попадают в человеческий организм при употреблении недостаточно обработанной рыбы и рыбных продуктов: для дифиллоботриоза – это щука и ее икра, для описторхоза – рыба семейства карповых.

Для того, чтобы предупредить заражение описторхозом необходимо строго соблюдать правила кулинарной обработки рыбы. Варить рыбу следует порционными кусками не менее 20 минут с момента закипания, жарить 15 минут. Крупные куски рыбы весом до 100 граммов жарить в распластанном виде 20 минут, мелкую - целиком 15-20 минут. Нельзя употреблять и пробовать в пищу сырой рыбный фарш. Обеззараживание рыбы достигается солением (200-300 граммов соли на 1 килограмм рыбы). При этом продолжительность посола должна быть мелкой - 21 день, крупной - 40 суток. Погибает возбудитель описторхоза и после замораживания рыбы при температуре - 40°С в течение 7 часов, при -35°С - в течение 14 часов, при -28°С - в течение 32 часов.