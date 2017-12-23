Группы академиков и корреспондентов РАН прокомментировали интервью директора ФСБ Бортникова

По мнению академиков впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов, которые сопровождались неправосудными приговорами, а также пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан, сообщает «Коммерсант».
«Указанные репрессии затронули и научное сообщество, расстреляны или погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике. Вспомним здесь академика Н. И. Вавилова, профессора Л. В. Шубникова, профессора С. П. Шубина и многих других. Чудом выжили Л. Д. Ландау, С. П. Королев, В. П. Глушко, столь много сделавшие потом для страны», – заявили они в своем обращении.
Они отмечают, что миллионы советских людей оказались в тюрьмах и лагерях, многие из них не вернулись, целые народы подверглись переселению из мест исторического проживания. «Нам неясна цель пространного интервью г. Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины?, – пишут группы академиков и корреспонденты РАН, – В любом случае мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту».
- Алпатов В. М., чл.-корр. РАН
- Аникин А. Е., академик РАН
- Апресян Ю. Д., академик РАН
- Аранович Л. Я., чл.-корр. РАН
- Арсеев П. И., чл.-корр. РАН
- Белавин А. А., чл.-корр. РАН
- Бондаренко Д. М., чл.-корр. РАН
- Бурлак С. А., проф. РАН
- Васильев В. А., академик РАН
- Глазов М. М., чл.-корр. РАН
- Данилян Г. В., чл.-корр. РАН
- Дворкович А. В., чл.-корр. РАН
- Дыбо А. В., чл.-корр. РАН
- Захаров В. Е., академик РАН
- Иванчик А. В., чл.-корр. РАН
- Иванчик А. И., чл.-корр. РАН
- Кудрявцев Я. В., проф. РАН
- Молдован А. М., академик РАН
- Пухначев В. В., чл.-корр. РАН
- Ритус В. И., чл.-корр. РАН
- Розанов Н. Н., чл.-корр. РАН
- Саранин А. А., чл.-корр. РАН
- Сибельдин Н. Н., чл.-корр. РАН
- Скляров Е. В., чл.-корр. РАН
- Смелянский Р. Л., чл.-корр. РАН
- Соколовский Г. С., проф. РАН
- Стишов С. М., академик РАН
- Успенский Ф. Б., чл.-корр. РАН
- Хазанов Е. А., чл.-корр. РАН
- Чаплик А. В., академик РАН
- Ширяев А. А., проф. РАН
- Яковлев Д. Г., чл.-корр. РАН
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