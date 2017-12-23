Около 800 сайтов удалили пиратские копии «Легенды о Коловрате». 92 ресурса заблокированы

Копии фильмов «Легенда о Коловрате», «Аритмия» и «Лига справедливости», незаконно размещенные в интернете, удалены почти с 800 сайтов, сообщает «ТАСС» со ссылкой на сайт Роскомнадзора.

«В рамках реализации "антипиратского" законодательства на основании определений Мосгорсуда и обращений правообладателей Роскомнадзор продолжает защищать от пиратов фильмы "Аритмия", "Лига справедливости" и "Легенда о Коловрате", вышедших в российский прокат, – говорится в сообщении. – В настоящий момент противоправная информация удалена с 772 ресурсов. В отношении 92 интернет-ресурсов, которые не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов, осуществляется блокировка операторами связи, остальные пока не ответили на уведомление».

Как сообщили в Роскомнадзоре, еще 92 интернет-ресурса, которые не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов, в настоящее время блокируются.