Педагоги из Югры приняли участие во Всероссийском мастер-классе учителей родных языков

Победителем в номинации «За сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Российской Федерации» стала учитель хантыйского языка Ларьякской общеобразовательной средней школы Нижневартовского района Марина Прасина.
Также дипломами призёров финала мастер-класса отмечены учитель мансийского языка Шугурской средней общеобразовательной школы Валентина Вахрушева и преподаватель мансийского языка Детского этнокультурно-образовательного центра Ольга Норова.
Справка:
Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков проводится с 2007 года и является федеральной площадкой, объединяющей учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России, формирование общероссийской гражданской идентичности.
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