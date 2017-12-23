Пенсионный фонд перечислит пенсии в банки до Нового года

Глава пенсионного фонда Росси Антон Дроздов заявил, что ПФР перечислит пенсии в банки до новогодних праздников, чтобы пенсионеры могли получить их уже в первых числах нового года, сообщает «ТАСС».

«Учитывая, что праздничные дни с 1 по 8, мы в конце декабря - 28 и 29 - отправляем на почту и в кредитные организации, чтобы граждане смогли получить их с началом работы почты и банков», - сказал он.

Дроздов также отметил, что с 1 января 2018 года пенсия по достижении возраста будет проиндексирована на 3,7% и в среднем по России составит 14 тыс. рублей.