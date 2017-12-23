Российские военные за последние несколько лет открыли 11 новых островов

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев рассказал, что российские военные на протяжении последних несколько лет открыли 11 островов, в разных частях Мирового океана, сообщает «Интерфакс».

Все они были найдены во время различных экспедиций и походов. «Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт», – рассказал он.

Королев также отметил, что первые за долгое время кругосветные путешествия русские военные моряки осуществили в 2014-2016 годах.