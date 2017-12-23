Трамп заявил, что военная продукция Америки самая лучшая в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты производят лучшую в мире продукцию военного назначения, сообщает «ТАСС».

«Мы производим лучшую в мире продукцию военного назначения, никто к нам и близко не подступился», – считает глава государства. Он подписал резолюцию, согласно которой предусмотрено выделение $4 млрд на приобретение, как отметил Трамп, «лучшей в мире системы противоракетной обороны и самих ракет». А также подчеркнул, что $700 млн, согласно документу, будет выделено на другое военное оборудование и технику. «Наши вооруженные силы проделали фантастическую работу, в том числе в деле борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство")», – сказал Трамп.