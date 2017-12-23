Путин: Россия не собирается играть роль мирового жандарма

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не собирается играть роль мирового жандарма, она не нуждается в бесконечном числе баз за рубежом, сообщает «Интерфакс».

«Нам не нужно бесконечное число баз по всему миру, и мы не собираемся играть роль мирового жандарма», – сказал Путин в пятницу на итоговом заседании коллегии Минобороны РФ.

«Нам по определению это не нужно, и это просто дорого стоит. Это не входит в наши планы совершенно», – добавил президент.

«Мы точно и безусловно обеспечим обороноспособность нашей страны. Есть еще нечто, на что мы опираемся при этих расчетах - я говорю без иронии, мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику», – отметил Путин, пояснив, что «эта уверенность основана на расчетах и на нашей совместной с вами работе».

Он также подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. «Еще Суворов учил, что воевать надо не числом, а умением. И есть очень много хороших народных всяких поговорок. Например: "Сила есть - ума не надо". Нам с вами нужен ум, мы не будем опираться исключительно на эти военные мускулы, мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений»,- сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ.