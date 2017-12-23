​В столице Югры подвели итоги творческого конкурса«Бабочка – лучшая новогодняя игрушка»

В столице Югры подвели итоги окружного творческого конкурса среди воспитанников реабилитационных центров и коррекционных школ округа «Бабочка – лучшая новогодняя игрушка». Всего было зарегистрировано более 120 заявок из 18 муниципальных образований Югры. При этом все конкурсанты были разделены на три возрастные категории: до 7 лет, от 8 до 12 лет и старше 13 лет.

Участники изготавливали работы из различных подручных материалов: цветного картона, фетра, мишуры, бисера, изделия из дерева, проволоки и других материалов.

По результатам оценки жюри, в младшей возрастной группе лучшей была признана работа Валерия Михайлюка из Сургута. В средней возрастной категории победителем единогласно стал Максим Кырпэ из Радужного. В старшей возрастной категории наибольшее количество голосов набрала поделка Златы Загоскиной.